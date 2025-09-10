"Газпром" передал Сербии копии портретов российских генералов сербского происхождения

Алексей Миллер вручил копии портретов министру культуры Сербии Николе Селаковичу.

В "Лахта Центре" глава "Газпрома" Алексей Миллер вручил министру культуры Сербии Николе Селаковичу копии портретов государственных деятелей Российской империи сербского происхождения. Работы станут частью экспозиции Исторического музея в Белграде, посвящённой истории отношений России и Сербии.

Сербской стороне были переданы копии портретов генералов из "Галереи героев 1812 года" Эрмитажа. Среди них Михаил Милорадович, Николай Депрерадович, Иван Шевич, Илья Дука, Георгий Эмануэль, Пётр Ивелич и Николай Вуич. Также в коллекцию войдут изображения генерал-лейтенанта Семёна Зорича, участника русско-турецкой войны XVIII века, и Теодора Янковича де Мириево, сыгравшего ключевую роль в становлении российской системы школьного образования.

Копии портретов по заказу "Газпрома" изготовили художники-реставраторы Государственного Эрмитажа. При работе они использовали традиционные материалы — масляные краски, лаки, грунты, близкие по структуре к оригиналам.

"Газпром" реализует проекты по сохранению общего российско-сербского исторического наследия. Среди них — создание мозаик для храма Святого Саввы в Белграде, проведение Дней Эрмитажа в Сербии и Петровский фестиваль, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.

Видео: предоставлено ПАО "Газпром"