Менее обеспеченных рабочих хоронили вместе элитой в гробницах-пирамидах

В древнеегипетских пирамидах, которые, как считалось, предназначались только для представителей высшего класса, могли также находиться рабочие низшего класса.

На месте раскопок в Томбосе археологи обнаружили, что менее обеспеченных рабочих могли хоронить вместе с представителями высшего класса в гробницах-пирамидах. Судя по захоронениям, найденным на археологическом участке Томбос в Судане, пирамиды Древнего Египта и Судана, возможно, предназначались не только для богатых.

Наши находки позволяют предположить, что в гробницах-пирамидах, которые когда-то считались местом последнего упокоения самых знатных людей, могли также хоронить низкостатусных работников. археологи в статье, опубликованной в июньском выпуске "Журнала антропологической археологии"

Древний Египет временами контролировал часть Судана, и Томбос был основан как египетская колония. Томбос расположен у третьего порога Нила в Судане. В древности эта территория была известна как Нубия или Куш. После того как египтяне захватили регион около 1400 года до н. э., они основали Томбос. "Вскоре после завоевания Нубии египтянами Томбос был построен египтянами на нубийской территории для облегчения колониального контроля", — написали авторы исследования. Богатых людей хоронили в гробницах с небольшими пирамидами наверху. В новом исследовании учёные изучили около 110 скелетов в Томбосе. Они проанализировали, где мышцы и связки (которые давно сгнили) прикреплялись к костям, — это косвенный показатель того, сколько труда выполняли люди.

По мере того, как тело используется чаще и интенсивнее, мышцам и связкам требуется более прочное крепление. Это может привести к появлению заметных гребней и выступов на кости в месте крепления. авторы исследования

Эти изменения в костях известны как энтезиальные изменения. Команда исследователей сообщила, что люди с низким уровнем энтезиальных изменений, предположительно, были высокопоставленными чиновниками, работавшими в бюрократическом аппарате и не занимавшимися тяжёлым трудом. Но в гробницах также были найдены останки людей с высоким уровнем энтезиальных изменений, которые, предположительно, занимались тяжёлым трудом. Это открытие говорит о том, что "социальные классы не были разделены, а вместо этого трудолюбивые представители неэлиты были похоронены рядом с элитой, которая избегала задач, связанных с износом сухожилий.

Мы больше не можем считать, что люди, похороненные в грандиозных гробницах, были элитой. На самом деле, самые трудолюбивые члены сообществ связаны с наиболее заметными памятниками. авторы исследования

Есть несколько возможных объяснений того, почему в гробницах пирамид хоронили неэлитных людей.

Возможно, эта практика поощрялась представителями элиты, чтобы укрепить иерархический социальный порядо. Сара Шрейдер, доцент кафедры археологии Лейденского университета в Нидерландах для научного издания Live Science

Она предположила, что люди с более низким социально-экономическим статусом хотели быть похороненными рядом с людьми с более высоким экономическим статусом. Соавтор исследования Стюарт Тайсон Смит, профессор антропологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, сообщил Live Science в электронном письме, что ученые полагают, что местные элиты окружали себя "неэлитами", которые в той или иной степени работали на них, фактически воспроизводя социальный порядок с помощью захоронений в своих погребальных памятниках и вокруг них". Менее обеспеченные люди "возможно, надеялись извлечь выгоду из связей со своими работодателями с точки зрения статуса, магической защиты и погребального культа.

Хотя работа была сосредоточена только на Судане, Шрейдер сказал, что, возможно, представителей элиты и неэлиты также хоронили вместе в гробницах-пирамидах в Египте, хотя для выяснения этого вопроса необходимы дополнительные исследования. Реакция на результаты исследования была неоднозначной. Джулия Будка, профессор египетской археологии и истории искусств в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана, похвалила исследование, написав в электронном письме для Live Science, что "это отличное исследование, которое повлияет на будущие интерпретации новых и старых раскопок и данных.

Однако Эйдан Додсон, профессор египтологии в Бристольском университете в Великобритании, сказал, что к этим находкам следует относиться с осторожностью. Он отметил, что представители элиты также могли заниматься тяжёлым физическим трудом, поэтому люди с накачанными мышцами могли принадлежать к высшему классу.

Тот факт, что Томбос был колониальным форпостом, может означать, что элита проходила военную и физическую подготовку. Эйдан Додсон, профессор египтологии

Важно отметить, что пирамиды в Томбосе отличаются от пирамид в Гизе или Сакаре, — отметил Вольфрам Грейцки, египтолог и почётный старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. Пирамиды в этих местах были построены для фараонов и их жён, в то время как пирамиды в Томбосе были построены для людей, не принадлежавших к царской семье.

Строящийся в Чили телескоп может обнаружить признаки инопланетной жизни за одну ночь.

Фото: Photo courtesy of the Tombos Archaeological Project