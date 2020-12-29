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Лавров: США пытаются помешать налаживанию отношений между Ираном и арабскими странами

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Глава МИД России напомнил, что между странами Персидского залива и Тегераном необходимо налаживать диалог.

Сергей Лавров считает, что США пытаются помешать налаживанию отношений между Ираном и арабскими странами. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил по итогам рабочей встречи с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. По мнению спикера, Вашингтон делает все, чтобы сделать так, чтобы диалог между Тегераном и странами Персидского залива не состоялся.

Мы заинтересованы в том, чтобы Иран и арабские страны наладили между собой нормальный диалог, выходили бы на договоренности об укреплении доверия, транспарентности в военных делах и в целом развивали сотрудничество

Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник напомнил, что ранее Россия предложила разработать концепцию безопасности региона Персидского залива, которая была бы нацелена на развитие диалога между Ираном и арабскими государствами. Лавров считает, что в этом вопросе важно, чтобы переговорному процессу не мешали со стороны и не велись действия, направленные на подрыв российских усилий.

Лавров: США ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке.

Видео: МИД Росии

Теги: ближний восток, иран, мид, персидский залив, сергей лавров, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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