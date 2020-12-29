Глава МИД РФ встретился с коллегой из Саудовской Аравии.

Сергей Лавров прокомментировал планы США объявить хуситов террористами. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал после переговоров с коллегой и Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. По мнению чиновника, решение Вашингтона негативно скажется на урегулировании конфликта в Йемене.

Но многие, в том числе представители ООН, высказывают опасения, что эффект негативный может появиться Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее журналисты агентства "Рейтер" сообщили о планах администрации США объявить движение "Ансар Алла" из Йемена террористической организацией. Данное намерение подтвердил государственный секретарь Майк Помпео. Сами хуситы пригрозили ответными действиями, если их движение попадет в перечень террористических организаций.

Считаем, что принятое США решение не будет иметь такого негативного воздействия на этот политпроцесс, которое имеют действия хуситов на территории Йемена, которые неизменно и активно подрывают процесс урегулирования Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии полагают, что решение Белого дома основывается не на ряде отдельных эпизодов, а из событий, связанных с атаками на гражданские объекты в СА и Йемене, ответственные за которых хуситы. Постановление США в МИД Саудовской Аравии считают вынужденным.

Лавров пообещал журналистам в 2021 году много работы из-за обстановки в мире.

Видео: МИД России