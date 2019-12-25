Министр считает, что у журналистов не будет проблем с трудоустройством в 2021 году.

Сергей Лавров пообещал журналистам в 2021 году много работы из-за обстановки в мире. Об этом российский глава внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с представителем ливийского Правительства национального согласия Мухаммедом Сиялой. Чиновник добавил, что сотрудники масс-медиа могут с уверенностью начинать следующий год, так как для них будет работа.

Журналисты могут уверенно смотреть в будущий год, учитывая обстановку в мире. Без работы вы не останетесь. Проблем с трудоустройством не возникнет Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр пожелал всем журналистам, которые освещали переговоры в 2020 году, здоровья.

Лавров заявил, что над палестино-израильским урегулированием нависла угроза провала.

Фото: МИД России