Глава МИД РФ встретился с коллегой из ПНС Ливии.

Сергей Лавров заявил, что над палестино-израильским урегулированием нависла угроза провала. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал об этом на пресс-конференции после завершения переговоров с коллегой из Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой. Чиновник видит существенные риски в принятых политических решениях. Он заметил, что они "как никогда реальны".

Ситуация очень серьезная...Здесь так же, как и в других случаях, необходима ответственная, лидирующая роль ООН с целью возобновления прямых переговоров между палестинцами и израильтянами при поддержке квартета международных посредников и арабских государств Сергей Лавров, глава МИД России

Российский дипломат обратил внимание прессы на то, что Москва рассчитывает на проведение адекватных и ответственных инициатив со стороны нового специального посланника ООН по вопросам Ближнего Востока, а также со стороны генерального секретаря международной организации.

Лавров заявил, что санкции Запада не влияют на сотрудничество РФ и Турции.

Фото: МИД России