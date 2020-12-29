Лавров заявил, что ситуация в Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион. Он отметил, что в этой позиции РФ и Турция солидарны.
Не должна ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее мы писали, что Лавров полагает, что США при Байдене не готовы к коллективным международным решениям.
Видео: МИД России
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