Лавров заявил, что ситуация в Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион

Он отметил, что в этой позиции РФ и Турция солидарны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион. Он отметил, что в этой позиции РФ и Турция солидарны.

Не должна ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее мы писали, что Лавров полагает, что США при Байдене не готовы к коллективным международным решениям.

Видео: МИД России