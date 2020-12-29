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Лавров заявил, что ситуация в Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион

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Он отметил, что в этой позиции РФ и Турция солидарны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион. Он отметил, что в этой позиции РФ и Турция солидарны.

Не должна ситуация в Нагорном Карабахе использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее мы писали, что Лавров полагает, что США при Байдене не готовы к коллективным международным решениям.

Видео: МИД России

Теги: лавров, нагорный карабах, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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