Екатерина Бурнашкина планирует вернуть себе дочь.

Российская гражданка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением судебной инстанции в Анталье, вскоре будет отправлена домой. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства İHA со ссылкой на её адвоката Айшель Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам приговорил в феврале 2025 года подозреваемую к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Сторона защиты отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в подобных случаях ранее матерей обвиняли в оставлении ребенка. Согласно турецкому законодательству за это фигуранткам грозило от трех месяцев до двух лет заключения. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки, бросившей ребенка в аэропорту.

Мы удовлетворены решением суда, будем добиваться полного оправдания. Екатерина с нами вместе. В ближайшее время она будет отправлена на родину. слова адвоката

Напомним, что девочку, оставленную Екатериной Бурнашкиной в аэропорту Турции, ранее вернули в Россию. Об этом сообщала уполномоченный при президенте Владимире Путине по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В Турции заявили, что поставки газа в Европу и газовый хаб в числе тем обсуждения с РФ.

Фото и видео: YouTube / Show Ana Haber