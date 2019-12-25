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В Турции заявили, что поставки газа в Европу и газовый хаб в числе тем обсуждения с РФ
Сегодня, 13:55
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В Турции заявили, что поставки газа в Европу и газовый хаб в числе тем обсуждения с РФ

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Фуат Октай принял с официальным визитом лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в Анкаре.

Среди тем двусторонней повестки еду Москвой и Анкарой находятся вопросы поставки российского природного газа в европейский регион, а также создание на территории Турции транзитного газового хаба. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии турецкого парламента по международным делам Фуат Октай, выступая на рабочей на встрече с находящимся в столице этого государства главой комитета Государственной думы России по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Мы сможем сегодня обсудить, что правительства смогут сделать в этом контексте. Ведутся дискуссии по многим экономическим направлениям. У нас будет возможность подробно обсудить этот вопрос сегодня.

Фуат Октай, турецкий политик

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Фото: pxhere.com

Теги: газовый хаб, европа, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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