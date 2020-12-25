Лавров полагает, что США при Байдене не готовы к коллективным международным решениям

Причина в том, что коллективные решения не всегда на 100% соответствуют интересам Штатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что США при будущем президенте Джо Байдене не готовы к коллективным международным решениям — даже если они вернутся в те структуры, из которых Америку вывела действующая администрация.

Глава МИДа имеет ввиду ЮНЕСКО, из Совета ООН по правам человека, Парижского соглашения по климату.

США все-таки посылают сигнал, что они не хотят подчинять свои действия коллективным решениям. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он отметил, что причина в том, что коллективные решения не всегда на 100% соответствуют интересам Штатов. Лавров подчеркнул, что этого и не может быть.

Ранее Лавров заявил, что в Европе начинают думать о том, что нужно уходить от долларовой зависимости.

Видео: МИД России