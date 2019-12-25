Лавров: в Европе начинают думать о том, что нужно уходить от долларовой зависимости

Глава МИД России рассказал, какие страны переходят на механизмы работы с национальной валютой.

Сергей Лавров заявил о том, что в Европе начинают думать о том, что нужно уходить от долларовой зависимости. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на форуме "Диалог во имя будущего", который проходит в режиме видеоконференции. По мнению спикера, некоторые страны европейского региона обсуждают возможность отказа от зависимости от американской национальной валюты, как и те страны, против которых Вашингтон ввел санкции.

То, что происходит с злоупотреблением роли доллара, уже заботит не только страны, против которых США объявляют нелегитимные санкции, просто извращая свою роль как эмитента одной из основных мировых валют, но и другие страны Сергей Лавров, глава МИД России

Российский чиновник уточнил, что уйти от зависимости от американского доллара планируют Китай, РФ, Иран, члены Шанхайской организации сотрудничества. Они постепенно переходят на механизмы, опирающиеся на работу с национальными валютами при проведении торговых сделок и инвестиционных проектов.

Лавров заявил о необходимости провести очный саммит "пятерки" СБ ООН.

Фото: МИД России