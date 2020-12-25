Лавров заявил о необходимости провести очный саммит "пятерки" СБ ООН

Глава МИД РФ уверен, что США ликвидируют механизмы, обеспечивающие стабильность в мире.

Сергей Лавров заявил о необходимости провести очный саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал на форуме "Диалог во имя будущего". По словам чиновника, встреча членов СБ состоится в ближайшее время.

Конечно, можно проводить его и по видеосвязи, но мы убеждены: с учетом важности и сложности накопившихся проблем требуется очная встреча. Надеюсь, мы ее в ближайшее время проведем Сергей Лавров, глава МИД России

Министр подчеркнул, что одной из задач стран в Совете Безопасности станет рассмотрение вопроса стратегической безопасности, которая "разрушается США". По мнению Лаврова, Вашингтон уничтожил все механизмы, которые хоть в какой-то степени контролировали вооружение.

Лавров заявил, что примирение арабских стран способствует стабилизации в Персидском заливе.

Видео: VK / МИД России