Лавров: Россия ответит на новые санкции США

Глава МИД России прокомментировал новые американские ограничения против официальных лиц.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия ответит на новые санкции США в отношении российских официальных лиц. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, новые ограничения Вашингтона только подтверждают американскую стратегическую линию, направленную на конфронтацию с РФ и Китаем. Чиновник добавил, что это не стало для Москвы неожиданностью. Дипломаты учтут введенные санкции при разработке плана взаимодействия с западными коллегами.

США давно проводят враждебную политику в отношении нашей страны. Конечно же, ответ последует. И не только в том, что касается зеркальности или асимметричности, но мы будем делать и дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник рассказал, что США стараются максимально ослабить конкурентов на мировых рынках. Для этого они внедряют методы нечистоплотной борьбы, включающую нарушение норм Всемирной торговой организации.

МИД России показал "капустник" с участием Сергея Лаврова.

Фото: МИД России