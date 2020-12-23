Дипломаты выпустили шуточное видео с главой ведомства.

МИД России показал "капустник" с участием Сергея Лаврова. Видео размещено внешнеполитическим ведомством на аккаунте в Facebook в преддверии первого проведенного онлайн-приему журналистов перед новым годом. Проект от "ДИП МИД Самиздат" получил название "Дальше будет только лучше". Дипломаты указали, что собираются следовать давней традиции по организации капустников. В размещенном видеопроекте они использовали новые технологии для того, чтобы под другим ракурсом взглянуть на деятельность МИД за текущий год. В кадре представлены скомпилированные выступления Сергея Лаврова на актуальные темы. При этом речь главы ведомства продемонстрирована в поэтической форме.

В некотором смысле, это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности российские дипломаты

Известно, что Сергей Лавров представлен на фоне падающего снега вокруг здания российского МИД. На шпиль ведомства надеты очки и медицинская маска.

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Фото и видео: МИД России