Лавров прокомментировал расследование о причастности ФСБ к отравлению Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расследование о причастности ФСБ к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Заявление он сделал во время пресс-конференции в Загребе.
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Сергей Лавров, глава МИД РФ
Он подчеркнул, что манера, в которой подаётся информации об отравлении Навального, говорит о том, что "у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм", а также навыков дипломатии. Лавров указал, что западные государства не хотят выполнять международно-правовые нормы — это касается установки фактов.
Глава российского МИДа отметил, что это уже не первая попытка Запада через СМИ обвинить Россию. Он привёл в пример историю с хакерами или отравление Навального.
Ранее Навальный обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ.
Видео: ВК/МИД России
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