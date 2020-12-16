Лавров прокомментировал расследование о причастности ФСБ к отравлению Навального

Глава российского МИДа отметил, что это уже не первая попытка Запада через СМИ обвинить Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расследование о причастности ФСБ к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Заявление он сделал во время пресс-конференции в Загребе.

Все эти новости забавно читать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он подчеркнул, что манера, в которой подаётся информации об отравлении Навального, говорит о том, что "у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм", а также навыков дипломатии. Лавров указал, что западные государства не хотят выполнять международно-правовые нормы — это касается установки фактов.

Глава российского МИДа отметил, что это уже не первая попытка Запада через СМИ обвинить Россию. Он привёл в пример историю с хакерами или отравление Навального.

Ранее Навальный обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ.

Видео: ВК/МИД России