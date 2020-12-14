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Навальный обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ

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Навальный заявил, что за ним следили и готовили отравление с 2017 года.

Оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте опубликовал пост, в котором назвал имена тех, кто якобы пытался его отравить. Он считает, что к отравлению причастны восемь сотрудников ФСБ с медицинским и химическим образованием. Отдел расследований ФБК присоединился к работе Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel.

Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии.

Алексей Навальный

Причастность конкретных людей удалось вычислить с помощью баз телефонных переговоров, билетов на самолет и других персональных данных с черного рынка. Навальный заявил, что за ним следили и готовили отравление с 2017 года.

Оппозиционер Алексей Навальный 20 августа плохо почувствовал себя в самолете, пришлось сделать экстренную посадку в Омске. Там он был в местной больнице, а через сутки его перевезли в клинике в Берлине. Немецкие эксперты заявили, что пострадавшего пытались отравить ядом из группы "Новичок".

Заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО.

Видео: Youtube/Алексей Навальный

 

Теги: навальный, новичок, отравление, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости,

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