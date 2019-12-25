Заявление по ситуации с Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО

В ОЗХО выразили уверенность в том, что Навальный был отравлен именно "Новичком".

Заявление по ситуации с Алексеем Навальным подписали 56 стран-членов ОЗХО из 193-х. Оно опубликовано на сайте организации.

В том числе осудили отравление российского оппозиционера препаратом из группы "Новичок" страны Евросоюза, Великобритания и США.

Проведенный ОЗХО анализ биомедицинских образцов подтверждает наличие ингибитора холинэстеразы. цитата из заявления ОЗХО

Подчёркивается, что он относится к группе нервно-паралитических агентов из группы химикатов "Новичок". В ОЗХО выразили уверенность в том, что Навальный был отравлен именно им, так как к этому выводу пришла независимая экспертиза.

Отметим, что также решение поддержали Турция, Украина, Грузия, Австралия, Канада, Япония.

Ранее мы писали, что СК проверяет высказывания Навального в эфире "Эха Москвы" на экстремизм.

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