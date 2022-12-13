Александр Шульгинов рассказал о том, что американцы помогают СБУ готовить провокацию в регионе.

Постоянный российский представитель при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) Александр Шульгинов назвал угрозу химической провокации киевского режима и местных националистов в регионе проведения специальной военной операции реальной. Соответствующее заявление эксперт сделал перед журналистами в рамках своего выступления в пресс-центре "Россия сегодня". СПециалист уверен в том, что страны коллективного Запада закрывают глаза на ситуацию.

Бееда в том, что американцы и их сателлиты на все закрывают глаза. Такое ощущение, что они выдают режиму Зеленского индульгенцию, фактически открытым текстом говорят "делайте, что хотите, ради Бога. Мы вас всегда прикроем и свалим на Россию". Александр Шульгинов, постпред РФ в ОЗХО

Постпред России при ОЗХО: США помогают готовить химические провокации на Украине. Стало известно, что 10 и 19 февраля 2023 года в районе города Краматорска противниками были доставлены шрапнельные боеприпасы, а также снаряжение с веществами жидкой рецептуры. Далее ящики с маркировкой были разгружены под контролем сотрудников СБУ, которых сопровождали иностранные кураторы. Потом этот груз транспортировался на американских броневиках к месту боевого соприкосновения

Фото и видео: Вконтакте / пресс-центр "Россия сегодня"