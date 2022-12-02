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Постпред России при ОЗХО: США помогают готовить химические провокации на Украине

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Александр Шульгин предупредил коллег в Гааге о том, что Киев может использовать химическое оружие.

Российский постоянный представитель при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) Александр Шульгин рассказал о том, что власти США помогают киевским властям готовить химические провокации на территории Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе интервью с журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт уточнил, что речь идет об американских контрактниках из штата Невада.

Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны… Они говорят, что это честные и благородные гуманитарии.

Александр Шугльгин, постпред РФ в ОЗХО

Напомним, что в Гааге 28 ноября открылась 27-я конференция стран — участниц ОЗХО, которая продлится до 2 декабря. Ранее Россия неоднократно предупреждала Организацию по запрещению химического оружия об угрозе возможных провокаций со стороны киевских властей.

Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: александр шульгин, невада, озхо, химическое оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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