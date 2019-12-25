В США начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура

На скамье подсудимых оказался эк-главарь американской банды South Side Compton Crips.

Американский суд в штате Невада провел первое заседание по делу бывшего главаря банды South Side Compton Crips Дуэйна Кита Дэвиса, обвиняемого в организации убийства известного рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты с телеканала ABC News. На судебном заседании представитель обвинения заявил присяжным о том, что обвиняемый, хоть и "не нажимал на курок" лично, но все же планировал стрельбу по жертве в отместку за избиение своего племянника. Сам фигурант расследования свою вину по уголовному делу не признает. В СМИ сообщают, что судебный процесс продлится около месяца. В случае признания виновным 63-летнему бывшему главарю криминальной группы может грозить пожизненный срок заключения.

Напомним, что в 2023 году в доме Дуэйна Кита Дэвиса прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли у мужчины несколько компьютеров, коробки с фотографиями и материалы, связанные с Тупаком Шакуром. Бывший глава South Side Compton Crips был арестован позднее в том же году. После задержания американец отметил, что убийство Тупака заказал продюсер Шон Джон Комбс, известный как P. Diddy. Преступление было совершено 7 сентября 1996 года, когда неизвестные лица расстреляли в Лас-Вегасе автомобиль, в котором находился 25-летний Тупак Шакур. А 13 сентября артист умер.

В США начали новое расследование против P. Diddy.

Фото: pxhere.com