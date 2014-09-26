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Полянский назвал методы работы ОЗХО по "сирийскому досье" неубедительными

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В ООН оценили ангажированность аналитиков по сирийскому кризису.

Первый заместитель российского постоянного представителя при  ООН Дмитрий Полянский назвал методы работы ОЗХО ( Организации по запрещению химического оружия ) по "сирийскому досье" неубедительными. Об этом дипломат рассказал коллегам на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. По мнению Москвы, эксперты выдают "беллетристику" за неопровержимые доказательства, а утверждения собираются удаленно, выводы делаются в стиле highly likely.

Нас по-прежнему категорически не устраивает методология работы технического секретариата ОЗХО, который в своих расследованиях опирается на информацию из ангажированных источников, оппозиционных сирийскому правительству.

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дипломат подчеркнул, что подобные методы не только "неубедительны", но также прямо нарушают существующие международные принципы ОЗХО. Россия обвиняет организацию в следованию двойным стандартам, неэффективности "ретроспективных расследований".

Полянский: Запад саботировал переговоры по резолюции о биолабораториях.

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: двойные стандарты, дмитрий полянский, озхо, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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