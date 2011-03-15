Полянский: Запад саботировал переговоры по резолюции о биолабораториях

В постпредстве РФ в ООН объяснили позицию по проведению расследования.

Российское постоянное представительство при ООН считает, что Запад саботировал переговоры по резолюции о биологических лабораториях на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации сделал Дмитрий Полянский, комментируя необходимость голосования стран по представленному документу. Дипломат добавил, что за два раунда экспертных консультаций по проекту, делегация из России услышала от бывших международных партнеров лишь старые тезисы о российской пропаганде, а также утверждения о "недостаточной убедительности".

Причем все эти заключения они сделали в одностороннем порядке, предвосхищая какие-либо выводы СБ и, по сути, подменяя своими ангажированными оценками решения ключевого органа Дмитрий Полянский, зампостреда РФ в ООН

В России разочарованы тем фактом, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине, не был задействован механизм конвенции о биологическом и токсинном оружии.

СБ ООН не принял резолюцию Москвы о расследовании биологической деятельности на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных наций