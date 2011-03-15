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СБ ООН не принял резолюцию Москвы о расследовании биологической деятельности на Украине

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"За" выступили две страны, "против" - три, остальные - воздержались.

Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию о расследовании биологической деятельности на Украине. Специальная комиссия по расследованию военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины не будет сформирована. За принятие документа выступили только два государства - РФ и КНР, а против - Великобритания, Франция, США. Остальные страны-члены СБ Всемирной организации приняли решение воздержаться от высказывания позиции. Для принятия резолюции требовалось набрать девять голосов из пятнадцати.

Напомним, что согласно резолюции, требовалось изучить претензии Москвы к Вашингтону и Киеву по поводу соблюдения обязательств по Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Авторы документа отмечали, что к 30 ноября СБ ООН должен был получить от аналитиков рекомендации и проинформировать страны КБТО об итогах расследования в рамках конференции, проводимой в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.

Зампостпреда КНР: резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: биолаборатории, резолюция, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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