"За" выступили две страны, "против" - три, остальные - воздержались.

Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию о расследовании биологической деятельности на Украине. Специальная комиссия по расследованию военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины не будет сформирована. За принятие документа выступили только два государства - РФ и КНР, а против - Великобритания, Франция, США. Остальные страны-члены СБ Всемирной организации приняли решение воздержаться от высказывания позиции. Для принятия резолюции требовалось набрать девять голосов из пятнадцати.

Напомним, что согласно резолюции, требовалось изучить претензии Москвы к Вашингтону и Киеву по поводу соблюдения обязательств по Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Авторы документа отмечали, что к 30 ноября СБ ООН должен был получить от аналитиков рекомендации и проинформировать страны КБТО об итогах расследования в рамках конференции, проводимой в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.

Зампостпреда КНР: резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать.

Фото и видео: Организация Объединенных наций