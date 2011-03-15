Зампостпреда КНР: резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать

Гэн Шуан оценил отказ стран в поддержке России по документу.

Заместитель постоянного представителя Китая рассказал о том что, резолюцию России по биологической деятельности на Украине не следовало блокировать. Об этом Гэн Шуан заявил на заседании Совета Безопасности ООН. КНР выступил за создание специальной комиссии и проведении расследования в отношении нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) Вашингтоном и Киевом.

С марта этого года Россия неоднократно направляла обвинения в Совет о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. Китай глубоко обеспокоен. Гэн Шуан, зампостпреда Китая

По словам дипломата, СБ Всемирной организации оставляет ряд поставленных Россией важных вопросов без необходимых исчерпывающих ответов. Он напомнил, что Москва воспользовалась своим правом страны-члена КБТО и в за счет применения Статьи 6 Конвенции подала жалобу. По мнению Гэн Шуана, такие действия легитимны. Китай призывает коллег к организации транспарентного и справедливого расследования.

Небензя: страны Запада не выступали по существу на заседании СБ ООН по биолабораториям.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций