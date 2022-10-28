Небензя: страны Запада не выступали по существу на заседании СБ ООН по биолабораториям

Дипломат уверен, что обвиняемым странам "нечего сказать в свою защиту".

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя рассказал о том, что страны коллективного Запада не выступали по существу на заседании Совета Безопасности ООН по биологическим лабораториям. Дипломат пояснил, что представители США не смогут уйти от ответственности в том случае, если будут представлены доказательства. Василий Небензя уверен в том, что коллегам со стороны Запада нечего было сказать кроме того, что российские обвинения не заслуживают внимания по их "высокому и безапелляционному мнению".

В пропагандистском арсенале наших западных коллег давно уже есть убийственный, по их мнению, аргумент - Россия включает ложную тревогу, распространяет дезинформацию, вводит членов СБ в заблуждение, отвлекает Совет от обсуждения более важных дел. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя подчеркнул, что на сегодняшний день Россию пытаются убедить в том, что сотрудничество США и Украины в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Дипломат задал вопрос о том, почему тогда эту деятельность контролирует Пентагон.

Небензя: Россия подняла в СБ ООН вопрос подготовки Киевом "грязной бомбы".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций