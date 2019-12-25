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СК проверяет высказывания Навального в эфире "Эха Москвы" на экстремизм
Сегодня, 10:39
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matveyvn

СК проверяет высказывания Навального в эфире "Эха Москвы" на экстремизм

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Проверку по эфиру от 27 апреля начали 30 ноября.

Сотрудники Следственного комитета проверяют высказывания оппозиционного политика Алексея Навального в эфире "Эха Москвы" на экстремизм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Правоохранители проверяют версию того, что Навальный в эфире радиостанции 27 апреля призвал "к насильственному изменению конституционного строя в России".

Начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности.

источник ТАСС

Отмечается, что проверку начали 30 ноября.

Ранее в Германии отказались назвать предметы с "Новичком" в деле Навального.

Фото: Instagram / navalny

Теги: навальный, следственный комитет, эхо москвы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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