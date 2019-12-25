СК проверяет высказывания Навального в эфире "Эха Москвы" на экстремизм

Проверку по эфиру от 27 апреля начали 30 ноября.

Сотрудники Следственного комитета проверяют высказывания оппозиционного политика Алексея Навального в эфире "Эха Москвы" на экстремизм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Правоохранители проверяют версию того, что Навальный в эфире радиостанции 27 апреля призвал "к насильственному изменению конституционного строя в России".

Начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности. источник ТАСС

Отмечается, что проверку начали 30 ноября.

Ранее в Германии отказались назвать предметы с "Новичком" в деле Навального.

Фото: Instagram / navalny