В Германии отказались назвать предметы с "Новичком" в деле Навального

Штеффен Зайберт прокомментировал запрос от депутатов "Альтернатива для Германии".

В Германии отказались назвать предметы с "Новичком" в деле Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Чиновник уточнил, что кроме бутылки с водой остаточные следы химического оружия немецкие специалисты также зафиксировали и на других вещах российского оппозиционера. Однако подробности он приводить отказался. Ранее соответствующий запрос правительству сделали депутаты от местной партии "Альтернатива для Германии".

На этот вопрос уже дан письменный ответ, к нашим имеющимся заявлениям по этому поводу мне добавить нечего Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

Напомним, что Алексей навальный был госпитализирован 20 августа в Омске. Российскому оппозиционеру стало плохо во время рейса, направлявшегося из Томска в Москву. Местные медики заявили, что основной диагноз пациента - нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Немецкие врачи считают, что причиной плохого самочувствия Навального стало отравление веществом ряда "Новичок".

В Берлине прокомментировали санкции России из-за дела Навального.

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