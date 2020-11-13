В Берлине прокомментировали санкции России из-за дела Навального

Штеффен Зайберт прокомментировал слова Лаврова о санкциях против немецких чиновников.

В Берлине прокомментировали российские санкции из-за дела Алексея Навального. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил о том, что в Германии находят неоправданными и неуместными ограничения против немецких и французских чиновников из-за инцидента с оппозиционером. По мнению кабинета министров, это переносит "российскую проблему" на двусторонние отношения.

Пожалуй, резюмирую еще раз: российский гражданин на российской территории стал жертвой атаки с применением боевого нервнопаралитического вещества. Применение такого нервнопаралитического вещества – это серьезное нарушение договора о запрещении химического оружия Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ Германии

Чиновник считает, что у России есть все необходимое для проведения расследования, но вместо этого глава МИД РФ объявляет о введении против представителей других государств санкций. В ФРГ такой шаг со стороны Москвы назвали пренебрежением международными интересами.

Напомним, что Сергей Лавров ранее заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении нескольких иностранных чиновников по ситуации с Алексеем Навальным. МИД уведомит о них немецких и французских партнеров.

Видео: YT / phoenix