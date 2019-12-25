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Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за Навального
Сегодня, 14:43
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matveyvn

Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за Навального

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Лавров подчеркнул, что санкции стран ЕС направлены против сотрудников администрации президента РФ.

Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, санкции затронут руководящий аппарат ФРГ. В скором времени РФ уведомит европейских партнёров о принятом решении. Лавров подчеркнул, что санкции стран ЕС направлены против сотрудников администрации президента России.

Наши ответные санкции будут зеркальными.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Жириновский предложил оставить Навального в Германии и аннулировать его паспорт.

Фото: vk.com / МИД РФ

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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