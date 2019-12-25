Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за Навального

Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, санкции затронут руководящий аппарат ФРГ. В скором времени РФ уведомит европейских партнёров о принятом решении. Лавров подчеркнул, что санкции стран ЕС направлены против сотрудников администрации президента России.
Наши ответные санкции будут зеркальными.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Ранее Жириновский предложил оставить Навального в Германии и аннулировать его паспорт.
Фото: vk.com / МИД РФ
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