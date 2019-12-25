Жириновский предложил оставить Навального в Германии и аннулировать его паспорт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставить оппозиционера Алексея Навального в Германии и аннулировать его паспорт. Об этом пишет издание Znak.com.
Навальный? Аннулируйте загранпаспорт. Все.
Владимир Жириновский, политик
Он также сравнил Навального с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который сбежал из США и получил политическое убежище в России.
Жириновский выразил уверенность в том, что Навальный примет немецкое гражданство.
Ранее мы писали, что Нарышкин считает, что Запад проецирует ситуацию в Белоруссии на Россию.
Фото: Vk.com / Владимир Жириновский
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все