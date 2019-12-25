Жириновский предложил оставить Навального в Германии и аннулировать его паспорт

Он также сравнил Навального с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставить оппозиционера Алексея Навального в Германии и аннулировать его паспорт. Об этом пишет издание Znak.com.

Навальный? Аннулируйте загранпаспорт. Все. Владимир Жириновский, политик

Он также сравнил Навального с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который сбежал из США и получил политическое убежище в России.

Жириновский выразил уверенность в том, что Навальный примет немецкое гражданство.

Ранее мы писали, что Нарышкин считает, что Запад проецирует ситуацию в Белоруссии на Россию.

Фото: Vk.com / Владимир Жириновский