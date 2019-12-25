Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что Запад проецирует ситуацию в Белоруссии на Россию. Заявление он сделал в интервью директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.
По его словам, западные страны не применяют новых технологий для раскачивания обстановки в других государствах мира.
Наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию.
Сергей Нарышкин, глава СВР РФ
Ранее Навальный ответил на заявления МВД и СВР о его болезни.
Фото: pixabay.com
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