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Нарышкин считает, что Запад проецирует ситуацию в Белоруссии на Россию
Сегодня, 13:45
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matveyvn

Нарышкин считает, что Запад проецирует ситуацию в Белоруссии на Россию

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По его словам, западные страны не применяют новых технологий для раскачивания обстановки.

Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает, что Запад проецирует ситуацию в Белоруссии на Россию. Заявление он сделал в интервью директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

По его словам, западные страны не применяют новых технологий для раскачивания обстановки в других государствах мира.

Наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию.

Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Ранее Навальный ответил на заявления МВД и СВР о его болезни.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, нарышкин, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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