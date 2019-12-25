Навальный ответил на заявления МВД и СВР о его болезни

Он уже устал смеяться над версиями произошедшего, которые представляют российские власти.

Оппозиционный политик Алексей Навальный ответил на заявления МВД и главы СВР Сергея Нарышкина, которые говорили о причинах ухудшения состояния его здоровья в самолёте из Омска 20 августа. Он написал посты в своём телеграм-канале и на странице в Twitter.

Напомним, в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу заявили, что причиной случившегося с оппозиционером могли стать проблемы с диетой, а Нарышкин рассказал, что год назад СВР вынашивали планы по "сакральной жертве" среди лидеров российской оппозиции, чтобы поднять протестное движение.

В Кремле какое-то обострение сегодня. Алексей Навальный, политик

Он отметил, что два заявление, сделанные в один день, противоречат друг другу.

Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету. Что дальше? Они найдут у меня волчанку как в "Докторе Хаусе"?

Навальный сказал, что уже устал смеяться над версиями произошедшего, которые представляют российские власти.

Ранее мы писали, что в офисе ФБК Навального в Москве проходит обыск.

Фото: instagram / navalny