у СВР нет подтверждений того, что спецслужбы стран Запада имеют отношение к ситуации с Навальным.

Глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, как Запад хотел оживить протестное движение в России. Заявление он сделал в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

По его словам, около года назад спецслужбы западных стран обсуждали возможность принесения в "сакральную жертву" одного из российских оппозиционеров — для раскачки протестного движения в РФ. Он отметил, что среди этих государств не было Германии.

Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Он заявил, что западные спецслужбы считали на тот момент, что российское оппозиционное движение "приближается к нулевой отметке".

При этом Нарышкин подчеркнул, что у службы внешней разведки нет подтверждений того, что спецслужбы стран Запада имеют отношение к ситуации с Алексеем Навальным. По его словам, у СВР также нет информации о том, был ли кто-то выбран "сакральной жертвой".

Сергей Нарышкин отметил, что подобная стратегия уже использовалась на Украине и в Югославии.

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