Нарышкин считает, что вопрос происхождения новой коронавирусной инфекции непринципиален.

В разведке рассказали о естественном происхождении коронавируса. Глава СВР заявил, что ведомство не располагает информацией об искусственном происхождении COVID-19, передаёт РЕН-ТВ.

Нарышкин подчеркнул, что в службе внешней разведке работают с версией об естественном происхождении инфекции, так как никаких данных о том, что её намеренно создали люди, найти не удалось.

Глава СВР отметил, что специалистам, которые борются с пандемией, непринципиален вопрос происхождения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Нарышкин рассказал о роли СВР в борьбе с эпидемией коронавируса.

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