Нарышкин рассказал о роли СВР в борьбе с эпидемией коронавируса

Именно в этом состоит роль ведомства в борьбе со злом.

Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью Дмитрию Киселёву рассказал о роли ведомства в борьбе с эпидемией коронавируса. По его словам, СВР предоставляет правительство необходимую информацию для проработки мер, направленных против распространения инфекции.

Нарышкин подчеркнул, что ведомство располагает большими ресурсами и возможностями для получения информации.

Мы вот этот большой объем получаемой информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства. Сергей Нарышкин, глава СВР

Он отметил, что именно в этом состоит роль ведомства в борьбе со злом.

Ранее Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире.

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