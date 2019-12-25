Нарышкин рассказал о роли СВР в борьбе с эпидемией коронавируса

Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью Дмитрию Киселёву рассказал о роли ведомства в борьбе с эпидемией коронавируса. По его словам, СВР предоставляет правительство необходимую информацию для проработки мер, направленных против распространения инфекции.
Нарышкин подчеркнул, что ведомство располагает большими ресурсами и возможностями для получения информации.
Мы вот этот большой объем получаемой информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства.
Сергей Нарышкин, глава СВР
Он отметил, что именно в этом состоит роль ведомства в борьбе со злом.
Ранее Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире.
Фото: pixabay.com
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