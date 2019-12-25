Он отметил, что любая разведывательная служба строится на традициях.

Глава СВР РФ Сергей Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире, как и балетную школу. Заявление он сделал во время интервью директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

По словам Нарышкина, российская разведка входит в пятерку или тройку самых мощных, самых эффективных разведывательных служб.

Это не бахвальство, не хвастовство, это объективно. Сергей Нарышкин, глава СВР

Он отметил, что любая разведывательная служба строится на традициях и преемственности поколений. Также важны технологии разведдеятельности.

Ранее Нарышкин заявил, что власть в Белоруссии пытаются сменить неконституционными методами.

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