Нарышкин: власть в Белоруссии пытаются сменить неконституционными методами

Глава СВР призвал сохранить стабильную обстановку в республике.

Сергей Нарышкин считает, что власть в Белоруссии пытаются сменить неконституционными методами. Об этом глава Службы внешней разведки России заявил после встречи с Александром Лукашенко в Дворце Независимости в Минске.

Мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть Сергей Нарышкин, глава СВР

Чиновник уточнил, что влияние извне на республику очевидно. По мнению Нарышкина, предложения Лукашенко по внесению изменений в Конституцию стали ответной реакцией на вопросы, которые часть общества ставит перед государственной властью. Глава СВР России призвал население республики сохранить стабильность в стране ради дальнейшего развития Белоруссии.

Нарышкин оценил перспективы сотрудничества спецслужб России и Белоруссии.

Видео: YT / Информационное агентство БелТА