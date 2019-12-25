Глава СВР России выступил за поддержание отношений с Минском.

Сергей Нарышкин оценил перспективы сотрудничества спецслужб России и Белоруссии. Об этом глава Службы внешней разведки РФ рассказал на встрече с белорусским политиком Александром Лукашенко. Они обсудили вопросы сотрудничества во Дворце Независимости в Минске.

Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают Сергей Нарышкин, глава СВР России

Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире.

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