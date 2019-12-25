Об этом политик рассказал на встрече с Сергеем Нарышкиным.

Александр Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире. Об этом политик рассказал на встрече с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Чиновник прибыл в Минск с заранее неанонсированным визитом, чтобы встретиться с Лукашенко в Дворце Независимости.

В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас немного. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко добавил, что в "ошалевшем от пандемии" мире многие страны проявляют интерес к деятельности Москвы и Минска, поэтому Россия и Белоруссия не могут не реагировать на возникающие вызовы.

Фото: Telegram-канал "Пул первого"

