Глава СВР Нарышкин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко

Встреча через час.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости в Минске для встречи с Александром Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

О визите Нарышкина в Белоруссию сообщил и телеграм-канал "Пул первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час. итата из "Пула Первого"

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США готовят революционный сценарий для Молдавии после выборов в этой республики.