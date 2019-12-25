Глава СВР Нарышкин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости в Минске для встречи с Александром Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.
О визите Нарышкина в Белоруссию сообщил и телеграм-канал "Пул первого", который освещает деятельность Лукашенко.
Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час.
итата из "Пула Первого"
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США готовят революционный сценарий для Молдавии после выборов в этой республики.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все