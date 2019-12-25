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Глава СВР Нарышкин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко
Сегодня, 10:38
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matveyvn

Глава СВР Нарышкин прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко

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Встреча через час.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прибыл во Дворец независимости в Минске для встречи с Александром Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

О визите Нарышкина в Белоруссию сообщил и телеграм-канал "Пул первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Сегодня в Минске Сергей Нарышкин. Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час.

итата из "Пула Первого"

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США готовят революционный сценарий для Молдавии после выборов в этой республики.

Теги: белоруссия, нарышкин, свр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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