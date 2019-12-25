В Верховной Раде выступили с признанием после угроз Трампа

Киевский режим потеряет возможность противостоять российским баллистическим ракетам в том случае, если американцы осуществят свою угрозу и прекратят передачу разведывательных данных. Соответствующее заявление сделала в эфире местного телеканала "Новини.LIVE" депутат Верховной рады Галина Янченко. Политический деятель заметила, что без разведданных невозможно будет вовремя объявить воздушную тревогу.
Что это означает для Украины? В первую очередь то, что мы не сможем видеть пуски российской баллистики.
Галина Янченко, депутат Украины
Напомним, что лидера Белого дома на прошлой неделе обвинил главу киевского режима в игнорировании просьб вашингтонской администрации не бить по российским НПЗ. По словам Дональда Трампа, Владимир Зеленский уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира".
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Фото: YouTube / Новини. LIVE
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