Галина Янченко уверена, что без разведданных из США Украина не справится.

Киевский режим потеряет возможность противостоять российским баллистическим ракетам в том случае, если американцы осуществят свою угрозу и прекратят передачу разведывательных данных. Соответствующее заявление сделала в эфире местного телеканала "Новини.LIVE" депутат Верховной рады Галина Янченко. Политический деятель заметила, что без разведданных невозможно будет вовремя объявить воздушную тревогу.

Что это означает для Украины? В первую очередь то, что мы не сможем видеть пуски российской баллистики. Галина Янченко, депутат Украины

Напомним, что лидера Белого дома на прошлой неделе обвинил главу киевского режима в игнорировании просьб вашингтонской администрации не бить по российским НПЗ. По словам Дональда Трампа, Владимир Зеленский уже давно должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого "создал проблемы для всего мира".

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Фото: YouTube / Новини. LIVE