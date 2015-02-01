Пашинян: Армения не намерена отказываться от российского зерна

В Ереване оценили сообщения от службы внешней разведки России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что постсоветская республика не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинской сельскохозяйственной продукции. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал, выступая на брифинге в Ереване перед журналистами. СМИ попросили чиновника прокомментировать информацию, предоставленную российской службой внешней разведки о том, что по политическим соображениям Армения откажется от зерна, поступившего от России, ради поставок более дорогой продукции от киевского режима за счет. Это должно якобы произойти на денежные средства Европейского союза.

Не может этого быть. Это абсолютное недоразумение. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил, что Армения не может производить коньяк.

