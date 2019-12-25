Пашинян заявил, что Армения не может производить коньяк

По его словам, у местных компаний нет права на использование наименования "коньяк".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не может производить коньяк. Об этом он заявил на выступлении во время правительственного часа в парламенте.

Пашинян отметил, что у местных компаний нет права на использование наименования "коньяк" при производстве алкогольного напитка. Премьер-министр Армении сослался на жалобы авторитетных международных компаний на фальсификацию продукции в республике. Он подчеркнул, что коньяк является разновидностью бренди, производимой из определенных сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта.

С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Армения заявила о несогласии с требованиями Азербайджана по миру.

Фото: Piter.tv