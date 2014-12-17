Армения заявила о несогласии с требованиями Азербайджана по миру

Арарат Мирзоян рассказал о том, что текст мирного соглашения парафирован.

Ереван не разделяет требования властей из Баку относительно некоторых предварительных условий для подписания мирного соглашения. Соответствующее заявление сделал глава армянского министерства по иностранным делам Арарат Мирзоян в интервью для иностранного телеканала TVP World. Чиновник указал, что в целях окончательного подписания мирного договора сейчас Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию. Такое решение страна мотивирует тем, что в основном документе якобы содержатся прямые призывы к объединению Нагорного Карабаха с Арменией. Известно, что мирное соглашение между странами уже парафировано, а текст был согласован делегациями еще в марте. Представители Еревана готовы его подписать как можно быстрее.

Даже до окончательной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до его заключения. Например, мы обсуждали возможность того, как быть более терпимыми друг к другу, или даже больше – перспективы сотрудничества на международных площадках. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Глава Азербайджана Ильхам Алиев упоминал о том, что мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. В январе прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заметил, что стране нужна новая конституция, которая сможет обеспечить жизнеспособность "в новых геополитических условиях". Позже политик уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе местной конституции, грозят стране вооруженным конфликтом.

Пашинян допустил, что Армению могут не принять в ЕС.

Фото: YouTube / Լուրեր