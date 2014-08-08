В Ереване рассказали о задаче, которую ставит перед собой правительство.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что постсоветскую республику могут не принять в Европейский союз даже при обеспечении соответствия страны стандартам Европейского союза. Соответствующий комментарий иностранный политик сделал в рамках своего выступления на форуме демократии в Ереване.

Много говорится о вступлении в ЕС, насколько это реалистично для Армении, насколько нереалистично. Но задача правительства и политического большинства – достичь стандартов Евросоюза во всех сферах. Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного правительства указал, что самое важное для страны будет достижение поставленной задачи. В тот момент, когда власти достигнут указанной точки, то это значит, что Ереван решит вопрос стандартов. Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.

