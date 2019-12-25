МВД сообщило о жалобах Навального из-за диет

В рамках полицейской проверки было опрошено 210 человек.

Управление МВД по транспорту в Сибирском федеральном округе сообщило, что во время госпитализации Навального в Омске его жена рассказала врачам, что предположительной причиной ухудшения состояния могла стать диета политика.

Юлия Навальная, по сообщению полицейских, рассказала медикам, что муж последние 3-5 дней ограничивал себя в еде и жаловался на плохое самочувствие после приёма пищи. Супруга политика отметила, что её муж питался нерегулярно.

Она предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса. цитата из сообщения управления МВД по транспорту в Сибирском федеральном округе

Отметим, что в Омске медики поставили Навальному диагноз "нарушение углеводного обмена" — после многочисленных анализов и химико-токсикологических исследований. Диагноз "отравление" подтверждён не был.

В рамках проверки было опрошено 210 человек, назначено более 60 различных судебных экспертиз по 542 изъятым объектам.

Ранее МВД России назвало произошедшее с Навальным "хорошо спланированной провокацией".

Фото: instagram / navalny