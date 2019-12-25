  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МВД России назвало произошедшее с Навальным "хорошо спланированной провокацией"
Сегодня, 11:49
239
lesjasap

МВД России назвало произошедшее с Навальным "хорошо спланированной провокацией"

0 0

В полиции прокомментировали обоснование окончательного диагноза омских врачей.

МВД России назвало произошедшее с Навальным "хорошо спланированной провокацией". Такое заявление сделали представители управления Сибирского федерального округа. Они рассказали о результатах проверки.

В правоохранительных органах подчеркнули, что не нашли следов отравляющих веществ в биоматериалах и на одежде Алексея Навального, а также на предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска. Омские медики поставили российскому оппозиционеру диагноз  с учетом проведения исследований. У Навального зафиксировано нарушение углеводного обмена, хронический панкреатит. Специалисты уточнили, что отравления согласно данным клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвердилось.

Захарова: в ФРГ не готовы к прояснению обстоятельств произошедшего с Навальным.

Фото: Piter.tv

Теги: алексей навальный, мвд, провокация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии