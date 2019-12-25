Захарова: в ФРГ не готовы к прояснению обстоятельств произошедшего с Навальным

В МИД прокомментировал ответ Германии на запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным.

Мария Захарова считает, что в ФРГ не готовы к прояснению обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Официальный представитель МИД России прокомментировала ответ Германии на запрос российской Генпрокуратуры. Чиновница удивилась тому, что на короткую записку у немецких коллег ушло три месяца.

Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счётом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства...Возникают вполне оправданные вопросы – что скрывают наши немецкие контрагенты, и обнародования чего они боятся? сообщение МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ранее из отчета Организации по запрещению химического оружия по требованию ФРГ была убрана вся информация по оказанию Германии технического содействия в деле.

Москва рассчитывает, что берлин выполнит обязательства, которые обусловлены Европейской конвенцией 1959 года. Дипломаты призывают начать предметное двустороннее взаимодействие по делу Алексея Навального. В МИД призвали ФРГ отказаться от искусственной политизации ситуации.

В МИДе посоветовали россиянам не ездить за рубеж.

Фото: МИД России