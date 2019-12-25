В МИД РФ сообщили, что Москве непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова

Есть вероятность, что до Алиева донесли неправильную интерпретацию слов Лаврова.

В МИД РФ сообщили, что Москве непонятна эмоциональная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о наёмниках, воющих в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал. источник ТАСС в МИД РФ

Он подчеркнул, что есть вероятность, что до Алиева донесли неправильную интерпретацию слов Лаврова.

Отметим, что Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" сказал, что Россию беспокоит ситуация в Нагорном Карабахе и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Глава МИД РФ заявлял, что Москва призывала конфликтующие стороны использовать все доступные способы для остановки переброски наёмников. Лавров заявил, что в Карабахе воюет уже примерно 2000 наёмников.

Ранее Лавров заявил, что Запад маскирует свои планы, обвиняя РФ в пагубном влиянии на Балканы.

Фото: vk.com / МИД РФ