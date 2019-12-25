Лавров: Запад маскирует свои планы, обвиняя РФ в пагубном влиянии на Балканы

Глава МИД РФ прокомментировал ситуацию изданию "Глас Српске".

Сергей Лавров заявил, что Запад маскирует свои планы, обвиняя РФ в пагубном влиянии на Западные Балканы. Об этом глава внешнеполитического ведомства России сообщил в интервью журналистам газеты "Глас Српске". Министр отметил, что никаких фактов против Москвы нет, а заявление политиков он назвал "пустопорожними и досужими рассуждениями."

Наши обширные многопрофильные связи со всеми государствами региона развиваются абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права. Россия также продолжает играть важную роль в сфере постконфликтного урегулирования Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров полагает, что ряд международных мировых игроков видит Балканы частью европейской арены геополитического противостояния. В РФ же считают регион - как территорию безопасности в будущем. По мнению чиновника, Балканы уникальны по своему расположению, историческим и культурным особенностям.

В МИД назвали страны, в меньшей степени пострадавшие от пандемии.

Фото: МИД России